Жирона Циганкова та Довбика зіграє з Лас-Пальмасом: розклад матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 33 туру іспанської Ла Ліги відбудеться 4 поєдинки. Зокрема Жирона, за яку виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик, завітає в гості до Лас-Пальмаса.

Також Атлетико прийматиме Атлетик. Команди наразі ведуть боротьбу за четверту позицію, яка гарантує путівку в Лігу чемпіонів. "Матрацників" та басків розділяє три очки в турнірній таблиці.

Розклад матчів 33 туру Ла Ліги на 27 квітня

15:00 Лас-Пальмас — Жирона

17:15 Альмерія — Хетафе

19:30 Алавес — Сельта

22:00 Атлетико — Атлетик

Нагадаємо, що Циганков повернувся до заявки Жирони. Віктор пропустив два останні матчі Жирони через травму литкового м'яза. Напередодні повідомлялося, що український футболіст повернувся до тренувань у загальній групі.

Наразі Жирона знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці та відстає від другої Барселони на 2 бали. У матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Артема Довбика розгромили Кадіс.