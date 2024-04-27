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Жирона Циганкова та Довбика зіграє з Лас-Пальмасом: розклад матчів Ла Ліги

Сьогодні 08:50 61 0
Жирона Циганкова та Довбика зіграє з Лас-Пальмасом: розклад матчів Ла Ліги
#Алавес, #Альмерія, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Сельта, #Хетафе, #Віктор Циганков, #Артем Довбик, #Атлетик, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У межах 33 туру іспанської Ла Ліги відбудеться 4 поєдинки. Зокрема Жирона, за яку виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик, завітає в гості до Лас-Пальмаса.

Також Атлетико прийматиме Атлетик. Команди наразі ведуть боротьбу за четверту позицію, яка гарантує путівку в Лігу чемпіонів. "Матрацників" та басків розділяє три очки в турнірній таблиці.

Розклад матчів 33 туру Ла Ліги на 27 квітня

  • 15:00 Лас-Пальмас — Жирона
  • 17:15 Альмерія — Хетафе
  • 19:30 Алавес — Сельта
  • 22:00 Атлетико — Атлетик

Нагадаємо, що Циганков повернувся до заявки Жирони. Віктор пропустив два останні матчі Жирони через травму литкового м'яза. Напередодні повідомлялося, що український футболіст повернувся до тренувань у загальній групі.

Наразі Жирона знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці та відстає від другої Барселони на 2 бали. У матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Артема Довбика розгромили Кадіс.

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