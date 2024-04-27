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Дніпро-1 прийме Динамо, Шахтар завітає до ЛНЗ: розклад матчів УПЛ

Сьогодні 08:05 130 0
Дніпро-1 прийме Динамо, Шахтар завітає до ЛНЗ: розклад матчів УПЛ
#Верес, #ЛНЗ, #Минай, #Рух, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 27 квітня, відбудуться 4 матчі в межах 25 туру Української Прем’єр-ліги. 

Зокрема, Шахтар на виїзді зіграє з ЛНЗ, а Дніпро-1 прийматиме київське Динамо. У разі втрати очок столичний клуб ризикує відпустити Шахтар у боротьбі за чемпіонство на 6 чи 7 балів, за умови, що "гірники" переможуть у своєму матчі.

Також Минай і Верес продовжать боротися за збереження турнірної прописки. Ужгородський клуб вдома зіграє проти Чорноморця, а рівняни завітають у гості до Руха.

Минай наразі перебуває на останньому місці, попри непогані результати у другому колі чемпіонату, а Верес вже піднявся у зону перехідних матчів і відстає від рятівної 12 сходинки на 5 очок.

Розклад матчів 26 туру УПЛ на 27 квітня

  • 13:00 Дніпро-1 — Динамо
  • 13:00 Минай — Чорноморець
  • 15:30 ЛНЗ — Шахтар
  • 18:00 Рух — Верес

Прямі трансляції всіх матчів, окрім гри Дніпра-1, можна буде переглянути на УПЛ-ТБ. Гру дніпрян транслюватимуть на  ютуб-каналі FootballHub.

Нагадаємо, у минулому турі Дніпро-1 розписав мирову з Вересом, Динамо розгромило житомирське Полісся. А Шахтар вирвав перемогу в матчі з луганською Зорею.

Раніше Дніпро-1 відмовив Динамо у проханні перенести матч 26 туру УПЛ у Київ.

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