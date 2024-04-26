Жирона хоче підписати капітана Барселони

Джерело - Mundo Deportivo.

Капітан Барселони Серджі Роберто потрапив у сферу інтересів Жирони і може змінити клуб вже у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Команда Віктора Циганкова та Артема Довбика готова запропонувати футболісту контракт на декілька років, що є більш вигідною пропозицією, ніж очікується від "блаугранас".

Зазначається, що гравець вирішить де продовжувати кар'єру після зустрічі з футбольним директором Барселони.

У поточному сезоні він зіграв 19 матчів за свій клуб, забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі. Контракт іспанця закінчується 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іспанський гранд хоче зберегти свого захисника в команді. Нещодавно президент клубу Жуан Лапорта вмовив Хаві Ернандеса залишитися в Барселоні.