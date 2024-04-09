Барселона визначилась з майбутнім Роберто

Барселона хоче зберегти іспанського захисника та капітана команди Серджі Роберто.

Про це повідомляє Relevo.

Впевнена гра Роберто в останніх матчах змінила думку керівництва клубу щодо його майбутнього. Раніше каталонський клуб хотів відпустити гравця влітку на правах вільного агента, тепер "блау-гранас" готують для оборонця новий контракт.

Гравця також високо цінує головний тренер Хаві, який ставив його, як приклад продуктивності та роботи на тренуваннях.

Зазначається, що Серджі отримав декілька вигідних пропозицій від інших клубів та не буде поспішати приймати пропозицію Барси.

У сезоні-2023/24 він відіграв 17 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Раніше ми повідомляли, що форвард Жирони та збірної України Артем Довбик може перейти в Барселону.