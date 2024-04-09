Головне
Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 475
Арум назвав слабке місце Усика в поєдинку проти Ф'юрі
Сьогодні 12:47 149
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ
Сьогодні 09:25 10122 5
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо
Сьогодні 00:22 809
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 836 2
Кривбас та Ворскла не виявили сильнішого у 23 турі УПЛ
Вчора 20:26 288
Підручний індивідуально готуватиметься до Олімпіади-2026
Вчора 19:59 324
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
Вчора 18:00 516
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Вчора 17:29 8944 1
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Вчора 16:27 6997
Прямі трансляції

Барселона визначилась з майбутнім Роберто

Сьогодні 13:05 142 0
Барселона визначилась з майбутнім Роберто
Фото - Getty Images
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Серджі Роберто

Джерело - relevo.com.

Барселона хоче зберегти іспанського захисника та капітана команди Серджі Роберто.

Про це повідомляє Relevo.

Впевнена гра Роберто в останніх матчах змінила думку керівництва клубу щодо його майбутнього. Раніше каталонський клуб хотів відпустити гравця влітку на правах вільного агента, тепер "блау-гранас" готують для оборонця новий контракт.

Гравця також високо цінує головний тренер Хаві, який ставив його, як приклад продуктивності та роботи на тренуваннях.

Зазначається, що Серджі отримав декілька вигідних пропозицій від інших клубів та не буде поспішати приймати пропозицію Барси.

У сезоні-2023/24 він відіграв 17 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Раніше ми повідомляли, що форвард Жирони та збірної України Артем Довбик може перейти в Барселону. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ 8944 1
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син 1602
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ 10122 5
Карпати за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги Карпати за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги 1525
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея 6997
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами 3376
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137846 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70683
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10995 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52092
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21202 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15274