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Жіноча збірна України визначилась із місцем проведення відбіркового матчу на Євро-2025 проти Вельсу

Сьогодні 15:51 110 0
Жіноча збірна України визначилась із місцем проведення відбіркового матчу на Євро-2025 проти Вельсу
#Жіноча збірна України з футзалу, #Євро-2025

Джерело - Чемпіон.

Матч 4 туру відбору на Євро-2025 Україна – Вельс відбудеться в польському містечку Гродзиськ-Великопольський на стадіоні "Респект Енерджі".

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Поєдинок запланований на 4 червня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у 1 турі українки обіграли Косово (2:0), а у другому — неочікувано поступилися хорваткам (0:1).

Наразі Україна ділить друге місце з Хорватією, а валлійки, які виграли перші два матчі з загальним рахунком 10:0, стали одноосібними лідерками групи. 

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