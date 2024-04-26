Жіноча збірна України визначилась із місцем проведення відбіркового матчу на Євро-2025 проти Вельсу

Джерело - Чемпіон.

Матч 4 туру відбору на Євро-2025 Україна – Вельс відбудеться в польському містечку Гродзиськ-Великопольський на стадіоні "Респект Енерджі".

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Поєдинок запланований на 4 червня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у 1 турі українки обіграли Косово (2:0), а у другому — неочікувано поступилися хорваткам (0:1).

Наразі Україна ділить друге місце з Хорватією, а валлійки, які виграли перші два матчі з загальним рахунком 10:0, стали одноосібними лідерками групи.