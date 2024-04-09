Жіноча збірна України неочікувано поступилася Хорватії у відборі на Євро-2025

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України зазнала поразки від Хорватії в 2 турі кваліфікації до Євро-2025.

Матч завершився мінімальною перемогою хорваток з рахунком 1:0. Єдиний гол у дебюті зустрічі забила Ізабела Лойна.

Перед матчем фаворитками вважалися українські футболістки, адже ймовірність їхньої перемоги оцінювалася коефіцієнтом 1.66, тоді як на Хорватію можна було поставити за 5.10.

Чемпіонат Європи-2025

Кваліфікація, 2 тур

9 квітня

Хорватія — Україна 1:0 (1:0)

Гол: 18’ Лойна

Україна: Келюшик, Басанська, Шматко, Котик, Петрик, Семків (Апанащенко 46’), Хімич, Панцулая (Андрухів 36’), Кравчук (Калініна 68’), Овдійчук (Козлова 82’), Глущенко (Молодюк 82’).

Хорватія: Бачич, Єленич, Врачевич, Невркла, Балог, Сліпчевич, Маркович (Глібо 87’), Лойна (Відович 74’), Пезель, Крзнарич, Руделич (Єдвай 87’).

Нагадаємо, в 1 турі Україна впевнено переграла Косово завдяки голам Анни Петрик і Таміли Хімич.

Тепер жіноча збірна України ділить друге місце з Хорватією, а валлійки, які виграли перші два матчі з загальним рахунком 10:0, стали одноосібними лідерками групи.

Наступний суперник команди Володимира Пятенка — саме Вельс. Виїзний матч з валлійками відбудеться 31 травня, а номінально домашній — 4 червня.

Слід зазначити, що до наступного етапу кваліфікації виходять три з чотирьох команд квартету.