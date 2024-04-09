Головне
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 1197 2
Жіноча збірна України неочікувано поступилася Хорватії у відборі на Євро-2025
Сьогодні 19:00 308
Манєвська посіла третє місце на Кубку світу в Пхукеті
Сьогодні 17:09 1316
Дніпро-1 розписав мирову із Зорею у "тривожному" матчі 23 туру УПЛ
Сьогодні 16:34 1862
Лунін пропустить, а Трубін насолодиться голами: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,33
Сьогодні 15:45 940
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024
Сьогодні 15:39 8339 4
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера
Сьогодні 14:23 11144
Котовський: Про Олімпіаду зараз не думаю, але вже готуюся до неї
Сьогодні 13:51 1895
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ
Сьогодні 09:25 12376 5
Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 626
Прямі трансляції

Жіноча збірна України неочікувано поступилася Хорватії у відборі на Євро-2025

Сьогодні 19:00 308 0
Жіноча збірна України неочікувано поступилася Хорватії у відборі на Євро-2025
#Жіноча збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України зазнала поразки від Хорватії в 2 турі кваліфікації до Євро-2025. 

Матч завершився мінімальною перемогою хорваток з рахунком 1:0. Єдиний гол у дебюті зустрічі забила Ізабела Лойна. 

Перед матчем фаворитками вважалися українські футболістки, адже ймовірність їхньої перемоги оцінювалася коефіцієнтом 1.66, тоді як на Хорватію можна було поставити за 5.10. 

Чемпіонат Європи-2025
Кваліфікація, 2 тур
9 квітня

Хорватія — Україна 1:0 (1:0)

Гол: 18’ Лойна

Україна: Келюшик, Басанська, Шматко, Котик, Петрик, Семків (Апанащенко 46’), Хімич, Панцулая (Андрухів 36’), Кравчук (Калініна 68’), Овдійчук (Козлова 82’), Глущенко (Молодюк 82’). 

Хорватія: Бачич, Єленич, Врачевич, Невркла, Балог, Сліпчевич, Маркович (Глібо 87’), Лойна (Відович 74’), Пезель, Крзнарич, Руделич (Єдвай 87’). 

Нагадаємо, в 1 турі Україна впевнено переграла Косово завдяки голам Анни Петрик і Таміли Хімич. 

Тепер жіноча збірна України ділить друге місце з Хорватією, а валлійки, які виграли перші два матчі з загальним рахунком 10:0, стали одноосібними лідерками групи. 

Наступний суперник команди Володимира Пятенка — саме Вельс. Виїзний матч з валлійками відбудеться 31 травня, а номінально домашній — 4 червня. 

Слід зазначити, що до наступного етапу кваліфікації виходять три з чотирьох команд квартету. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 8339 4
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера 11144
УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 7462
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ 12376 5
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо 15780 1
Котовський: Про Олімпіаду зараз не думаю, але вже готуюся до неї Котовський: Про Олімпіаду зараз не думаю, але вже готуюся до неї 1895
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35248 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48237 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13837
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65597
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30614
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23510