Визначився календар матчів збірної України у відборі на Євро-2025

Джерело - УАФ.

Став відомий календар матчів збірної України з футболу у відборі на чемпіонат Європи-2025 року серед жінок.

Про це повідомляє УАФ.

За результатами жеребкування національна команда потрапила у групу В4, де зіграє проти Уельсу, Хорватії та Косово.

Кваліфікація Євро-2025 серед жіночих команд:

1 тур, 5 квітня

Україна — Косово

— Косово Уельс — Хорватія

2 тур, 9 квітня

Хорватія — Україна

Косово — Уельс

3 тур, 31 травня

Уельс — Україна

Косово — Хорватія

4 тур, 4 червня

Україна — Уельс

— Уельс Хорватія — Косово

5 тур, 12 липня

Косово — Україна

Хорватія — Уельс

6 тур, 16 липня

Україна — Хорватія

— Хорватія Уельс — Косово

Нагадаємо, жіноча збірна Литви бойкотуватиме матчі з Білоруссю у відборі на чемпіонат Європи-2025.