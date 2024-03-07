Визначився календар матчів збірної України у відборі на Євро-2025

Джерело - УАФ.
Став відомий календар матчів збірної України з футболу у відборі на чемпіонат Європи-2025 року серед жінок.
Про це повідомляє УАФ.
За результатами жеребкування національна команда потрапила у групу В4, де зіграє проти Уельсу, Хорватії та Косово.
Кваліфікація Євро-2025 серед жіночих команд:
1 тур, 5 квітня
- Україна — Косово
- Уельс — Хорватія
2 тур, 9 квітня
- Хорватія — Україна
- Косово — Уельс
3 тур, 31 травня
- Уельс — Україна
- Косово — Хорватія
4 тур, 4 червня
- Україна — Уельс
- Хорватія — Косово
5 тур, 12 липня
- Косово — Україна
- Хорватія — Уельс
6 тур, 16 липня
- Україна — Хорватія
- Уельс — Косово
Нагадаємо, жіноча збірна Литви бойкотуватиме матчі з Білоруссю у відборі на чемпіонат Європи-2025.