Головне
Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою
Сьогодні 12:07 5335 1
Зоря розібралася з Минаєм у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:31 115
Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну
Сьогодні 17:01 156
Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ
Сьогодні 11:29 565
Аякс прийме Астон Віллу, Фіорентина зіграє з Маккабі: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 07:30 393
Рома прийме Брайтон, Мілан і Ліверпуль зіграють проти чехів: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:00 344
Визначились ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:11 602
Манчестер Сіті впевнено переграв Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 422
Реал зіграв унічию з Лейпцигом та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1000
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку
Вчора 21:03 5503
Прямі трансляції

Визначився календар матчів збірної України у відборі на Євро-2025

Сьогодні 16:20 155 0
Визначився календар матчів збірної України у відборі на Євро-2025

Джерело - УАФ.

Став відомий календар матчів збірної України з футболу у відборі на чемпіонат Європи-2025 року серед жінок.

Про це повідомляє УАФ.

За результатами жеребкування національна команда потрапила у групу В4, де зіграє проти Уельсу, Хорватії та Косово.

Кваліфікація Євро-2025 серед жіночих команд:

1 тур, 5 квітня

  • Україна — Косово
  • Уельс — Хорватія

2 тур, 9 квітня

  • Хорватія — Україна
  • Косово — Уельс

3 тур, 31 травня

  • Уельс — Україна
  • Косово — Хорватія

4 тур, 4 червня

  • Україна — Уельс
  • Хорватія — Косово

5 тур, 12 липня

  • Косово — Україна
  • Хорватія — Уельс

6 тур, 16 липня

  • Україна — Хорватія
  • Уельс — Косово

Нагадаємо, жіноча збірна Литви бойкотуватиме матчі з Білоруссю у відборі на чемпіонат Європи-2025.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою 5335 1
Сокіл здолав Київ Кепіталз на останніх хвилинах гри у півфінальній серії чемпіонату України Сокіл здолав Київ Кепіталз на останніх хвилинах гри у півфінальній серії чемпіонату України 4032
Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці 9975 2
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку 5503
Ф'юрі: з Усиком буде реванш Ф'юрі: з Усиком буде реванш 29528 1
Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади 34841 4
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21724
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14746
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60149
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56377 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48403
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116952