Президент Ла Ліги пояснив відсутність системи фіксації гола в чемпіонаті

Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас назвав причини відсутності автоматичної системи фіксації гола в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Слова функціонера наводить Marca.

"Перша причина – ця технологія не ідеальна. Але не тільки це: протягом сезону такі голи трапляються три-чотири рази.

А якщо додати, що вона не є досконалою, вартість її використання дуже велика: це означає інвестувати від 5 до 6 мільйонів для двох дивізіонів, щоб використовувати її один раз та мати сумніви в роботі", — сказав Тебас.