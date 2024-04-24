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Президент Ла Ліги пояснив відсутність системи фіксації гола в чемпіонаті

Сьогодні 21:50 132 0
Президент Ла Ліги пояснив відсутність системи фіксації гола в чемпіонаті
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Marca.

Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас назвав причини відсутності автоматичної системи фіксації гола в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Слова функціонера наводить Marca.

"Перша причина – ця технологія не ідеальна. Але не тільки це: протягом сезону такі голи трапляються три-чотири рази.

А якщо додати, що вона не є досконалою, вартість її використання дуже велика: це означає інвестувати від 5 до 6 мільйонів для двох дивізіонів, щоб використовувати її один раз та мати сумніви в роботі", — сказав Тебас.

Нагадаємо, що питання відсутності даної системи загострилось після скандального епізоду в нещодавньому матчі Реала та Барселони(3:2).

Раніше Тебас розповів, що офіційні матчі Ла Ліги будуть проводитися закордоном.

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