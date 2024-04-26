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Барселона може підписати вінгера Баварії влітку

Сьогодні 14:16 114 0
Барселона може підписати вінгера Баварії влітку
#Баварія, #Барселона, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Хаві Ернандес, #Жоан Лапорта, #Лерой Сане

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії Лерой Сане може перейти в Барселону в літнє трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Хосе Альварес.

Підсилення позиції вінгера було однією з умов Хаві Ернандеса, щоб залишитися в клубі. Раніше стало відомо, що президент "блаугранас" Жоан Лапорта вмовив Хаві не йти.

Керівництво Барселони виходило на контакт із Баварією щодо можливого трансферу 28-річного гравця, однак офіційних пропозицій не надходило.

Зазначається, що контракт Сане з мюнхенцями розрахований до літа 2025 року. Баварія може попросити за гравця 40-50 млн євро.

У нинішньому сезоні Лерой забив 9 голів та віддав 13 асистів у 39 іграх за німецький клуб. У січні повідомлялося, що Сане хоче залишитися в Баварії.

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