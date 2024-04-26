Барселона може підписати вінгера Баварії влітку

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії Лерой Сане може перейти в Барселону в літнє трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Хосе Альварес.

Підсилення позиції вінгера було однією з умов Хаві Ернандеса, щоб залишитися в клубі. Раніше стало відомо, що президент "блаугранас" Жоан Лапорта вмовив Хаві не йти.

Керівництво Барселони виходило на контакт із Баварією щодо можливого трансферу 28-річного гравця, однак офіційних пропозицій не надходило.

Зазначається, що контракт Сане з мюнхенцями розрахований до літа 2025 року. Баварія може попросити за гравця 40-50 млн євро.

💣 "El BARÇA QUIERE a LEROY SANÉ" 💣



👋 "Tienen la sensación de que quiere salir del Bayern".



😮 Información de @10JoseAlvarez, anoche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/HwmFkN89Mi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 26, 2024

У нинішньому сезоні Лерой забив 9 голів та віддав 13 асистів у 39 іграх за німецький клуб. У січні повідомлялося, що Сане хоче залишитися в Баварії.