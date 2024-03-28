Вацко розповів, що Луческу не відпускав гравця у збірну України

Український коментатор Віктор Вацко повідомив, що колишній головний тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу не відпускав Ярослава Ракицького на товариські матчі збірної України.

Про це він розповів на ютуб-каналі "Вацко Live".

"В нас вся вболівальницька спільнота плювалася, що Ракицький постійно травмувався перед товариськими матчами збірної України. У важливих матчах він грав, а коли "товарняки" - у нього вічно якісь травми.

Так от мені розповідали кілька футболістів, які грали в той час в Шахтарі, що Ракицького просто не хотів відпускати в збірну Луческу.

Він вважав, що тренувальний процес у збірній низької якості й Ракицького після повернення треба ще два тижні в порядок приводити, в тонус після тієї "розслабухи" в тренувальному процесі", - сказав коментатор.