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Вацко розповів, що Луческу не відпускав гравця у збірну України

Сьогодні 10:51 106 0
Вацко розповів, що Луческу не відпускав гравця у збірну України
#Збірна України з футболу, #Мірча Луческу, #Ярослав Ракицький, #Віктор Вацко

Джерело - Ютуб-канал "Вацко Live".

Український коментатор Віктор Вацко повідомив, що колишній головний тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу не відпускав Ярослава Ракицького на товариські матчі збірної України.

Про це він розповів на ютуб-каналі "Вацко Live".

"В нас вся вболівальницька спільнота плювалася, що Ракицький постійно травмувався перед товариськими матчами збірної України. У важливих матчах він грав, а коли "товарняки" - у нього вічно якісь травми.

Так от мені розповідали кілька футболістів, які грали в той час в Шахтарі, що Ракицького просто не хотів відпускати в збірну Луческу.

Він вважав, що тренувальний процес у збірній низької якості й Ракицького після повернення треба ще два тижні в порядок приводити, в тонус після тієї "розслабухи" в тренувальному процесі", - сказав коментатор.

Нагадаємо, нещодавно Вацко повідомив про інтерес топклубу АПЛ до Георгія Судакова. 

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