Двоє гравців Шахтаря повернулись до загальних тренувань

Джерело - ФК Шахтар.

Футболісти Шахтаря Ярослав Ракицький та Егіналду відновились від травм і готуються до перенесеного матчу 10 туру Української Прем'єр-ліги проти Зорі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що гравці вже тренуються в загальній групі. Поєдинок Зоря — Шахтар відбудеться 18 квітня. Початок зустрічі о 15:30. Пряма трансяція буде доступна на FootballHub.

Нагадаємо, в межах 24 туру УПЛ донецька команда у меншості мінімально перемогла полтавську Ворсклу, а луганський клуб виграв у одеського Чорноморця.

Наразі підопічні Маріно Пушича посідають першу сходинку в турнірній таблиці і випереджають друге Динамо на 4 очки.