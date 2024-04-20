Лідер Барселони зацікавив Баварію

Півзахисник збірної Нідерландів та Барселони Френкі де Йонг може перейти в Баварію у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Relevo.

Мюнхенський клуб планує підсилити склад команди перед початком наступного сезону. Керівництво Баварії готове виділити на трансфери 150 млн євро, а нідерландський футболіст є одним із пріоритетних варіантів підсилення складу.

У Френкі чинний контракт з каталонцями розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні він відіграв 29 матчів за свою команду і забив 2 м'ячі.

Напередодні ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів у більшості рогромив іспанську Барселону, а Баварія мінімально перемогла Арсенал.