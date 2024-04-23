Стало відомо, чи зможе лідер Барселони зіграти на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг вибув до кінця сезону через травму, яку гравець зазнав в нещодавньому матчі з Реалом. Очікується, що нідерландець відновиться до старту Євро-2024.
Про це повідомляє Diario Sport.
Зазначається, що у футболіста діагностовано розтягнення зв'язок правого гомілкостопа. Відновлення півзахисника займе близько п'яти тижнів – таким чином він більше не зіграє за Барселону у цьому сезоні. Проте, з великою долею ймовірності, Френкі зможе поїхати зі збірною Нідерландів на Євро-2024.
🔴ÚLTIMA HORA— Diario SPORT (@sport) April 22, 2024
Frenkie de Jong no volverá a jugar con el Barça esta temporada
🤕Las pruebas realizadas este lunes determinan que el neerlandés sufre un esguince de grado II
✍️@tjuanmartihttps://t.co/Jh52hVr0Sm
Нагадаємо, мадридський Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним у складі переміг в Ель Класико Барселону.
Раніше ми повідомляли про інтерес Баварії до Де Йонга.