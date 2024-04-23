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Стало відомо, чи зможе лідер Барселони зіграти на Євро-2024

Сьогодні 07:45 169 0
Стало відомо, чи зможе лідер Барселони зіграти на Євро-2024
#Френкі де Йонг

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг вибув до кінця сезону через травму, яку гравець зазнав в нещодавньому матчі з Реалом. Очікується, що нідерландець відновиться до старту Євро-2024.

Про це повідомляє Diario Sport.

Зазначається, що у футболіста діагностовано розтягнення зв'язок правого гомілкостопа. Відновлення півзахисника займе близько п'яти тижнів – таким чином він більше не зіграє за Барселону у цьому сезоні. Проте, з великою долею ймовірності, Френкі зможе поїхати зі збірною Нідерландів на Євро-2024.

Нагадаємо, мадридський Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним у складі переміг в Ель Класико Барселону.

Раніше ми повідомляли про інтерес Баварії до Де Йонга.

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