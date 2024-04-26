Зустріч відбудеться в суботу, 27 квітня

Джерело - Чемпіон.

У грі 35 туру АПЛ Евертон Віталія Миколенка вдома зіграє з Брентфордом Єгора Ярмолюка.

Зустріч відбудеться в суботу, 27 квітня. Початок — о 19:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Раніше спортивний лікар Дмитро Бабелюк повідомив, що Миколенко пошкодив латеральну групу зв'язок, відновлення займе від 2 до 6 тижнів.

Нагадаємо, Миколенко травмувався в матчі 34 туру чемпіонату Англії проти Ліверпуля. В цьому поєдинку Евертон здобув свою першу домашню перемогу над Ліверпулем з 17 жовтня 2010 року.