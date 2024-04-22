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Рома - Болонья 1:3: огляд матчу Серії А

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Рома - Болонья 1:3: огляд матчу Серії А
#Болонья, #Рома

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі італійської Серії А Рома вдома поступилася Болоньї.

Підопічні Тьяго Мотти після здобутих трьох очок продовжують переслідувати Ювентус у боротьбі за бронзові медалі чемпіонату.

Чемпіонат Італії - Серія А
33 тур, 22 квітня

Рома - Болонья 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Ель-Аззузі, 0:2 - 45 Зіркзе, 1:2 - 56 Азмун, 1:3 - 65 Салемакерс

Нагадаємо, напередодні Лечче на виїзді розгромив Сассуоло, Фіорентина дотисла Салернітану, а Монца вдома поступилася Аталанті. Результати всіх матчів попереднього ігрового дня можна переглянути за цим посиланням. 

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