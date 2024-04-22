Удінезе оголосив про підписання контракту з Каннаваро

Джерело - Чемпіон.

Легендарний захисник збірної Італії, володар Золотого м’яча-2006 Фабіо Каннаваро очолив Удінезе.

Про це повідомляє пресслужба "б'янконері".

Угода розрахована до 30 червня 2024 року. На цій посаді Каннаваро замінив Габріеле Чоффі, якого звільнили напередодні. Асистентом Фабіо буде його брат Паоло Каннаваро, також Удінезе запросив Франческо Тройзе на посаду технічного співробітника.

Зазначимо, що для Каннаваро Удінезе стане першим досвідом роботи в ролі головного тренера клубу Серії А. До цього 50-річний італієць працював з кількома китайськими командами, саудівським Аль-Насром. У сезоні-2022/23 "Канна" тренував Беневенто, який виступає в Серії B.

Нещодавно легендарний ексзахисник збірної Італії заявив, що готовий працювати тренером навіть на безоплатній основі, якщо його покличуть у Наполі.

Після 32 турів Удінезе посідає рятівне 17-те місце, маючи рівну кількість очок з 18-м Фрозіноне. У попередньому матчі "маленькі зебри" були близьки до виїзної нічиєї з Вероною, але пропустили в компенсований час до другого тайму та повернулися додому без очок.