Головне
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Сьогодні 13:07 1055
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Сьогодні 17:25 1009
Визначився календар матчів юнацької збірної України на Євро-2024
Сьогодні 16:51 166
Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 15:59 458
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 2107
118 нагород завоювала збірна України на ЧЄ з таеквон-до І.Т.Ф.
Сьогодні 12:36 219
204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту
Сьогодні 11:52 246
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 10:46 399388 13
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:04 17716 1
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
Вчора 21:29 602
Прямі трансляції

Удінезе оголосив про підписання контракту з Каннаваро

Сьогодні 16:27 126 0
Удінезе оголосив про підписання контракту з Каннаваро
Фото: AFP
#Удінезе, #Фабіо Каннаваро

Джерело - Чемпіон.

Легендарний захисник збірної Італії, володар Золотого м’яча-2006 Фабіо Каннаваро очолив Удінезе.

Про це повідомляє пресслужба "б'янконері".

Угода розрахована до 30 червня 2024 року. На цій посаді Каннаваро замінив Габріеле Чоффі, якого звільнили напередодні. Асистентом Фабіо буде його брат Паоло Каннаваро, також Удінезе запросив Франческо Тройзе на посаду технічного співробітника.

Зазначимо, що для Каннаваро Удінезе стане першим досвідом роботи в ролі головного тренера клубу Серії А. До цього 50-річний італієць працював з кількома китайськими командами, саудівським Аль-Насром. У сезоні-2022/23 "Канна" тренував Беневенто, який виступає в Серії B.

Нещодавно легендарний ексзахисник збірної Італії заявив, що готовий працювати тренером навіть на безоплатній основі, якщо його покличуть у Наполі. 

Після 32 турів Удінезе посідає рятівне 17-те місце, маючи рівну кількість очок з 18-м Фрозіноне. У попередньому матчі "маленькі зебри" були близьки до виїзної нічиєї з Вероною, але пропустили в компенсований час до другого тайму та повернулися додому без очок. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ 2107
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд 99811
17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 8735
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги 17716 1
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України 399388 13
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ 8521
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99443
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30313
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21607 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46601
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37047 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52539