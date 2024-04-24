Двоє гравців Руха можуть перейти в клуб Серії А

Захисник Віталій Роман та воротар Дмитро Ледвій, які виступають за львівський Рух, можуть перейти в Удінезе.

Про це повідомляє Sport24.ua.

Зазначається, що італійський клуб почав стежити за захисником ще після матчів за юнацької Ліги чемпіонів проти Інтера та Мілана. Їм сподобалася універсальність футболіста, який може зіграти на обох флангах.

У процесі вивчення Романа, скаути Удінезе також звернули увагу на голкіпера Дмитра Ледвія, який у поточному сезоні зіграв 23 матчі, пропустив 21 м'яч та провів 7 "сухих" поєдинків.

Наразі італійська команда знаходиться на 17 сходинці та ризикує понизитись у класі.

Нагадаємо, у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги Рух зіграв унічию з Минаєм і залишився на п'ятому місці турнірної таблиці.