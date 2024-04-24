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Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною

Сьогодні 18:19 79 0
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
#Збірна України з футболу, #Збірна Польщі з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польщі визначилась зі стадіоном на товариський матч з національною командою України, який відбудеться у межах підготовки до Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє Польський футбольний союз.

Гра відбудеться 7 червня у Варшаві на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського. На цій арені поляки також зіграють зі збірною Туреччини (10 червня).

Зазначимо, що у червні в збірної України буде заплановано ще два спаринги. Зокрема, 3 червня, українці зіграють гостьовий матч проти Німеччини в Нюрнберзі на стадіоні "Мак Морлок", а 11 червня зустрінуться з командою Молдови в Кишиневі на стадіоні "Зімбру".

Нагадаємо, національна команда вже обрала місце дислокації на період проведення фінальної частини континентальної першості.

Матчі Євро-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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