Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польщі визначилась зі стадіоном на товариський матч з національною командою України, який відбудеться у межах підготовки до Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє Польський футбольний союз.

Гра відбудеться 7 червня у Варшаві на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського. На цій арені поляки також зіграють зі збірною Туреччини (10 червня).

Możemy oficjalnie potwierdzić, że oba towarzyskie spotkania reprezentacji Polski z Ukrainą (07.06) oraz Turcją (10.06) odbędą się na @PGENarodowy. Takie rozwiązanie odpowiada potrzebom zgłoszonym przez selekcjonera @ProbierzMichal . Dziękujemy władzom @PGENarodowy za ich… — PZPN (@pzpn_pl) April 24, 2024

Зазначимо, що у червні в збірної України буде заплановано ще два спаринги. Зокрема, 3 червня, українці зіграють гостьовий матч проти Німеччини в Нюрнберзі на стадіоні "Мак Морлок", а 11 червня зустрінуться з командою Молдови в Кишиневі на стадіоні "Зімбру".

Нагадаємо, національна команда вже обрала місце дислокації на період проведення фінальної частини континентальної першості.

Матчі Євро-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.