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Україна зіграє товариський матч проти топзбірної

Сьогодні 11:26 856 0
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної
Getty Images
#Збірна України з футболу, #Збірна Німеччини з футболу

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва організувала товариський поєдинок проти Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначається, що гра пройде 3 червня о 21:45 за київським часом в Нюрнберзі на стадіоні "Мак Морлок".

У червні 2024 року в національної команди заплановано три спаринги. Зокрема, 7 червня, збірна України зіграє гостьовий матч проти Польщі, а 11 червня зустрінеться з командою Молдови в Кишиневі на стадіоні "Зімбру".

Нагадаємо, що наступну гру українці проведуть проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024. Поєдинок відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

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