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Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою

Сьогодні 12:07 661 0
Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з футболу зіграє з Молдовою в контрольному матчі.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

У червні 2024 року в підопічних Сергія Реброва заплановано 3 спаринги.

Контрольний матч із Молдовою відбудеться 11 червня в Кишиневі на стадіоні "Зімбру". Час зустрічі стане відомий пізніше.

Імена ще двох суперників будуть оприлюднені після підписання відповідних контрактів.

21 березня українська команда зіграє проти Боснії і Герцеговини в межах півфіналу плей-оф відбору Євро-2024.

У разі перемоги "синьо-жовті" зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

17-й чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Нагадаємо, що нещодавно збірна України дізналась суперників у Лізі націй.

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