Джерело - Чемпіон.
Національна збірна України з футболу зіграє з Молдовою в контрольному матчі.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
У червні 2024 року в підопічних Сергія Реброва заплановано 3 спаринги.
Контрольний матч із Молдовою відбудеться 11 червня в Кишиневі на стадіоні "Зімбру". Час зустрічі стане відомий пізніше.
Імена ще двох суперників будуть оприлюднені після підписання відповідних контрактів.
21 березня українська команда зіграє проти Боснії і Герцеговини в межах півфіналу плей-оф відбору Євро-2024.
У разі перемоги "синьо-жовті" зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.
17-й чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.
Нагадаємо, що нещодавно збірна України дізналась суперників у Лізі націй.