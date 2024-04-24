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Топклуб Серії А націлився на Довбика

Сьогодні 15:06 72 0
Топклуб Серії А націлився на Довбика
Фото: Getty Images
#Жирона, #Наполі, #Артем Довбик

Джерело - TUTTOmercatoWEB.

Український нападник Жирони та збірної України Артем Довбик може перейти в Наполі.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Неаполітанці уважно стежили за українцем в останніх матчах Ла Ліги. Трансфер форварда може обійтися клубу в 30 мільйонів євро. Однак італійці готові заплатити таку ціну, оскільки після закінчення поточного сезону Наполі покине Віктор Осімген. Також може піти Джованні Сімеоне та Джакомо Распадорі.

Артем зіграв за каталонський клуб 33 матчі, забив 18 м'ячів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, наразі Жирона знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці та відстає від другої Барселони на 2 бали. У матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Мічела Санчеса з голом Довбика розгромили Кадіс.

Напередодні повідомлялося, що український півзахисник каталонського клубу Віктор Циганков повернувся до тренувань у загальній групі.

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