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07.04.2024 07:40 1098

Сімеоне визначився з трансфером Довбика

Сьогодні 19:27 151 0
Сімеоне визначився з трансфером Довбика
#Жирона, #Артем Довбик, #Дієго Сімеоне, #Атлетико Мадрид

Джерело - elgoldigital.com.

Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик влітку може змінити клуб.

Про це інформує El Gol Digital.

Гра українця в чемпіонаті Іспанії не залишилась непоміченою головним тренером Атлетико Дієго Сімеоне, який хотів би мати у своїй команді альтернативу форварду Альваро Мораті. 

Остаточно переконала Сімеоне гра Артема у протистоянні з "матрацниками", коли Довбик забив вже на 4-й хвилині гри. Наставник після гри попросив керівництво клубу підписати українського бомбардира,

У поточному сезоні він забив 18 голів та віддав 7 асистів у 34 матчі за Жирону. У його контракті прописана клаусула в розмірі 28 млн євро.

Раніше агент Довбика спростував чутки про порушення фінансового фейр-плей.

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