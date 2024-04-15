Сімеоне визначився з трансфером Довбика

Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик влітку може змінити клуб.

Про це інформує El Gol Digital.

Гра українця в чемпіонаті Іспанії не залишилась непоміченою головним тренером Атлетико Дієго Сімеоне, який хотів би мати у своїй команді альтернативу форварду Альваро Мораті.

Остаточно переконала Сімеоне гра Артема у протистоянні з "матрацниками", коли Довбик забив вже на 4-й хвилині гри. Наставник після гри попросив керівництво клубу підписати українського бомбардира,

У поточному сезоні він забив 18 голів та віддав 7 асистів у 34 матчі за Жирону. У його контракті прописана клаусула в розмірі 28 млн євро.

Раніше агент Довбика спростував чутки про порушення фінансового фейр-плей.