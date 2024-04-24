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Мічел може очолити іменитий клуб АПЛ

Сьогодні 14:35 111 0
Мічел може очолити іменитий клуб АПЛ
#Жирона, #Манчестер Юнайтед, #Мічел Санчес

Джерело - GiveMySport.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес може стати наступником Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє GiveMySport.

Зазначається, що керівництво "червоних дияволів" захоплюється грою, яку демонструє команда іспанського спеціаліста.

Серед кандидатів також є колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, який наразі очолює Брайтон, Тьяго Мотта з Болоньї та наставник Баварії Томас Тухель.

Нагадаємо, наразі підопічні Мічела знаходяться на третій сходинці турнірної таблиці Ла Ліги та відстають від другої Барселони на 2 бали. У матчі 32 туру іспанського чемпіонату Жирона з голом Артема Довбика розгромила Кадіс.

Напередодні повідомлялося, що український півзахисник каталонського клубу Віктор Циганков повернувся до тренувань у загальній групі.

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