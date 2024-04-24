Джерело - Чемпіон.

Наставник київського Динамо та колишній воротар національної збірної України Олександр Шовковський визнаний найкращим тренером 25 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Він набрав 55% голосів вболівальників у Instagram та 51% у Google Form.

Найкращим гравцем названий УПЛ півзахисник киян Микола Шапаренко.

Нагадаємо, в центральному матчі минулого туру столичні футболісти перемогли Полісся (3:0), а Шапаренко став автором другого забитого м'яча.

Раніше ми повідомляли, що в Динамо розповіли про строки повернення на поле опорного півзахисника Володимира Бражка.