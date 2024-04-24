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Відомий найкращий тренер 25 туру УПЛ

Сьогодні 10:25 176 0
Відомий найкращий тренер 25 туру УПЛ
Фото: ФК Динамо
#Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Наставник київського Динамо та колишній воротар національної збірної України Олександр Шовковський визнаний найкращим тренером 25 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Він набрав 55% голосів вболівальників у Instagram та 51% у Google Form.

Найкращим гравцем названий УПЛ півзахисник киян Микола Шапаренко.

Нагадаємо, в центральному матчі минулого туру столичні футболісти перемогли Полісся (3:0), а Шапаренко став автором другого забитого м'яча.

Раніше ми повідомляли, що в Динамо розповіли про строки повернення на поле опорного півзахисника Володимира Бражка.

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