В Динамо розповіли про стан Бражка перед матчем УПЛ проти Дніпра-1

Джерело - ФК Динамо.

Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко відновиться до матчу 26 туру Української Прем'єр-ліги проти Дніпра-1.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Зазначається, що у вівторок, 23 квітня, відбулося тренування, у якому взяли участь усі футболісти столичного клубу. Бражко ще працював з певними обмеженнями, проте вже наступного разу він повноцінно займатиметься з усіма.

Нагадаємо, гравець пропустив два матчі УПЛ проти Миная та Полісся через вірус, про що розповів головний тренер киян Олександр Шовковський.

Нещодавно повідомлялося, що Динамо продовжило контракт з Владиславом Ванатом.