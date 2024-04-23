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В Динамо розповіли про стан Бражка перед матчем УПЛ проти Дніпра-1

Сьогодні 17:21 165 0
В Динамо розповіли про стан Бражка перед матчем УПЛ проти Дніпра-1
ФК Динамо
#Динамо, #Володимир Бражко

Джерело - ФК Динамо.

Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко відновиться до матчу 26 туру Української Прем'єр-ліги проти Дніпра-1.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Зазначається, що у вівторок, 23 квітня, відбулося тренування, у якому взяли участь усі футболісти столичного клубу. Бражко ще працював з певними обмеженнями, проте вже наступного разу він повноцінно займатиметься з усіма.

Нагадаємо, гравець пропустив два матчі УПЛ проти Миная та Полісся через вірус, про що розповів головний тренер киян Олександр Шовковський.

Нещодавно повідомлялося, що Динамо продовжило контракт з Владиславом Ванатом.

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