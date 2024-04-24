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Знову динамівець: УПЛ назвала найкращого гравця 25 туру

Сьогодні 10:17 156 0
Знову динамівець: УПЛ назвала найкращого гравця 25 туру
Фото: ФК Динамо
#Чемпіонат України, УПЛ, #Микола Шапаренко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник національної збірної України та київського Динамо Микола Шапаренко визнаний найкращим гравцем 25 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24. Футболіст цієї команди знову став кращим.

Він набрав 47% голосів у Instagram та 49,9% у Google Form.

Найкращим тренером вдруге поспіль названий УПЛ наставник киян Олександр Шовковський.

Нагадаємо, в центральному матчі туру столичні футболісти перемогли Полісся (3:0), а Шапаренко став автором другого забитого м'яча.

Відео

Раніше ми повідомляли, що румунський фахівець Мірча Луческу відвідав тренування Динамо, яке розпочало підготовку до матчу 27 туру УПЛ із Дніпром-1.

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