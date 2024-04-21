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Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ

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Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо здобуло впевнену домашню перемогу над житомирським Поліссям у грі 25 туру Української Прем’єр-Ліги. Матч завершився з рахунком 3:0. 

У першому таймі зустрічі Тарас Михавко невдало замкнув передачу Миколи Шапаренка. На 32 хвилині Владислав Ванат відкрив рахунок, реалізувавши вихід сам на сам з воротарем суперника Олегом Кудриком. 

Після перерви гри з передачі Костянтина Вівчаренка відзначився Шапаренко, який гарним ударом поцілив у дальній верхній кут воріт житомирської команди. А згодом гості залишилися в меншості: Василь Кравець отримав два попередження за три хвилини. 

Віталій Буяльський відібрав м’яч в опонента та, обігравшись з Владиславом Ванатом, реалізував вихід з воротарем - 3:0. 

Після зіграного матчу київська команда втримує друге місце у турнірній таблиці ліги, маючи 54 очки. Підопічні Сергія Шищенка залишилися на шостому місці, набравши 39 балів. 

У 26 турі, 27 квітня, Динамо на виїзді зіграє зі СК Дніпро-1. Полісся ж 29 квітня Полісся прийме Ворсклу. 

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 21 квітня

Динамо - Полісся 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Ванат, 2:0 - 52 Шапаренко, 3:0 - 77 Буяльський

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Михавко, Попов, Тимчик (Караваєв 85), Шапаренко (Шепелєв 85), Андрієвський, Кабаєв, Буяльський (к), Ярмоленко (Діалло 78), Ванат (Супряга 78).

Полісся: Кудрик, Михайличенко, Кравець, Чоботенко, Тейлор (к) (Смоляков 56), Крушинський (Танковський 69), Кушніренко, Назаренко, Мустафаєв (Фортюне 46), Козак (Таллес 46), Луїфер (Петряк 78).

Попередження: Кушніренко 38, Кравець 61, 63, Фортюне 69, Буяльський 75.

Вилучення: Кравець 63.

Нагадаємо, Верес та Дніпро-1 не виявили сильнішого у поєдинку з двома курйозними голами, а Олександрія поступилася черкаському ЛНЗ.

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