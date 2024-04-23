Джерело - Todofichajes.

Український воротар Реала Андрій Лунін прийняв рішення не продовжувати контракт з мадридським клубом.

Про це повідомляє Todofichajes.

Клуб запропонував українцю контракт на кращих фінансових умовах, однак Андрій відмовився продовжувати угоду, оскільки є невизначеність у тому, яку він роль гратиме після повернення Тібо Куртуа.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері українця та готовий запропонувати українцю кращі фінансові умови, ніж йому пропонують у Мадриді.

Зазначимо, воротар має чинний контракт з "вершковими" до 2025 року.

Лунін цього сезону у складі Реала провів 28 матчів, у яких пропустив 25 голів та 12 разів відіграв на нуль.

Раніше ми повідомляли, що "вершкові" не будуть купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться в Челсі після завершення оренди.