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Куртуа: Немає дати повернення

Куртуа: Немає дати повернення
Сьогодні 22:02 82 0
Куртуа: Немає дати повернення
#Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - mundodeportivo.com.

Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувань у загальній групі, проте не знає, коли зможе зіграти в офіційному матчі.

Про це голкіпер заявив у коментарі Mundo Deportivo.

"Все йде потроху, я нікуди не поспішаю. Немає дати повернення.

Андрій Лунін зараз дуже добре грає, тому поспішати нема куди. Коли я почуватиму себе добре, тоді й побачу, коли зможу зіграти", — розповів Куртуа.

Раніше ми повідомляли, що "вершкові" не будуть купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться в Челсі після завершення оренди.

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