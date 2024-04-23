Куртуа: Немає дати повернення

Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувань у загальній групі, проте не знає, коли зможе зіграти в офіційному матчі.

Про це голкіпер заявив у коментарі Mundo Deportivo.

"Все йде потроху, я нікуди не поспішаю. Немає дати повернення. Андрій Лунін зараз дуже добре грає, тому поспішати нема куди. Коли я почуватиму себе добре, тоді й побачу, коли зможу зіграти", — розповів Куртуа.

Раніше ми повідомляли, що "вершкові" не будуть купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться в Челсі після завершення оренди.