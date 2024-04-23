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Це великий виклик: Венгер зізнався, чи очолить Баварію

Вчора 23:00 161 0
Це великий виклик: Венгер зізнався, чи очолить Баварію
Фото - Getty Images
#Зінедін Зідан, #Арсен Венгер

Джерело - bild.de.

Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер не бачить себе на посаді мюнхенської Баварії.

Про це французький фахівець розповів в інтерв'ю Bild.

"Пошук тренера — це великий виклик для Баварії. Зараз багато великих клубів шукають тренерів. Це означає, що деякі клуби повинні ризикувати. Тренерів не вистачає. Зідан? Так, чому ні? Але не факт чи поїде він до Німеччини? Не знаю.

Чи можу я очолити Баварію? Ні, я не на ринку", – сказав Венгер.

Нагадаємо, що чинний наставник Баварії Томас Тухель залишить клуб після завершення сезону. Він очолив мюнхенців у березні 2023 року. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Арсен Венгер з 1996 по 2018 рік очолював лондонський Арсенал.

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