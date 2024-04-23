Це великий виклик: Венгер зізнався, чи очолить Баварію

Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер не бачить себе на посаді мюнхенської Баварії.

Про це французький фахівець розповів в інтерв'ю Bild.

"Пошук тренера — це великий виклик для Баварії. Зараз багато великих клубів шукають тренерів. Це означає, що деякі клуби повинні ризикувати. Тренерів не вистачає. Зідан? Так, чому ні? Але не факт чи поїде він до Німеччини? Не знаю.

Чи можу я очолити Баварію? Ні, я не на ринку", – сказав Венгер.