Манчестер Юнайтед влітку може змінити тренера

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг може бути звільненим по завершенні сезону-2023/24.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво клубу розглядає звільнення нідерландського фахівця, щоб влітку підписати нового тренера.

54-річний тен Гаг очолив клуб влітку 2022 року. З МЮ він здобув перемогу в Кубку ліги та двічі виходив у фінал Кубка Англії. Наразі клуб посідає 7-му сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 50 очками в активі.

