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Манчестер Юнайтед влітку може змінити тренера

Сьогодні 21:02 122 0
Манчестер Юнайтед влітку може змінити тренера
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг може бути звільненим по завершенні сезону-2023/24.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво клубу розглядає звільнення нідерландського фахівця, щоб влітку підписати нового тренера.

54-річний тен Гаг очолив клуб влітку 2022 року. З МЮ він здобув перемогу в Кубку ліги та двічі виходив у фінал Кубка Англії. Наразі клуб посідає 7-му сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 50 очками в активі.

Нагадаємо, "червоні дияволи" перемогли Ковентрі, який виступає в Чемпіоншипі (другому за силою дивізіоні чемпіонату) у серії пенальті. У фіналі МЮ зустрінеться з Манчестер Сіті, який мінімально здолав Челсі Михайла Мудрика. Вирішальний матч турніру відбудеться 25 травня на "Вемблі".

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