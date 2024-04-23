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Тренер Борнмута: Забарний проводить чудовий сезон

Сьогодні 18:05 135 0
Тренер Борнмута: Забарний проводить чудовий сезон
Getty Images
#Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - ФК Борнмут.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола вважає, що український захисник команди Ілля Забарний проводить чудовий сезон.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чи я чув, що вболівальники співали пісню про Забарного? Я не сильно зрозумів, що саме вони співали, але розібрав, що там було щось про Іллю. Я думаю, що це добре, особливо для нього.

Він прийшов сюди десь 18 місяців тому і, звісно, мав адаптуватися. Минулий сезон був нелегким для нього, в тому числі через травму. Через неї він зіграв не так багато, як хотілось би.

Але я думаю, що зараз Забарний проводить чудовий сезон. Він відчуває впевненість, проявляє лідерські якості, більше комунікує, розмовляє ідеальною англійською. Він має продовжувати, тому що Ілля ще може розвиватися, враховуючи його вік та рівень. Тож, все дуже добре", — сказав наставник.

У поточному сезоні українець зіграв 33 матчі за "вишень" в Англійській Прем'єр-лізі та забив 1 м'яч. Він провів найбільше часу на полі серед гравців до 21 року в топ-5 лігах Європи.

Нагадаємо, нещодавно Забарний став найкращим гравцем місяця в Борнмуті.

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