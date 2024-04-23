Тренер Борнмута: Забарний проводить чудовий сезон

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола вважає, що український захисник команди Ілля Забарний проводить чудовий сезон.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чи я чув, що вболівальники співали пісню про Забарного? Я не сильно зрозумів, що саме вони співали, але розібрав, що там було щось про Іллю. Я думаю, що це добре, особливо для нього.

Він прийшов сюди десь 18 місяців тому і, звісно, мав адаптуватися. Минулий сезон був нелегким для нього, в тому числі через травму. Через неї він зіграв не так багато, як хотілось би.

Але я думаю, що зараз Забарний проводить чудовий сезон. Він відчуває впевненість, проявляє лідерські якості, більше комунікує, розмовляє ідеальною англійською. Він має продовжувати, тому що Ілля ще може розвиватися, враховуючи його вік та рівень. Тож, все дуже добре", — сказав наставник.