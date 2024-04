Забарний став найкращим гравцем місяця в Борнмуті

Український центральний захисник Ілля Забарний став найкращим гравцем Борнмута в березні.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Українець обійшов у голосуванні півзахисника Льюїса Кука і нападників Антуана Семеньйо та Домініка Соланке. Варто зазначити, що для Забарного це перша подібна нагорода у складі Борнмута.

Well deserved 👏



Illia Zabarnyi is your @MMJBournemouth Player of the Month award winner for March 🔥



Keep going, Zaba 🙌 pic.twitter.com/dxWNdi58tn