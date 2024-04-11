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06.04.2024 10:01 1047

Забарний став найкращим гравцем місяця в Борнмуті

Сьогодні 19:20 151 0
Забарний став найкращим гравцем місяця в Борнмуті
#Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Український центральний захисник Ілля Забарний став найкращим гравцем Борнмута в березні.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Українець обійшов у голосуванні півзахисника Льюїса Кука і нападників Антуана Семеньйо та Домініка Соланке. Варто зазначити, що для Забарного це перша подібна нагорода у складі Борнмута.

Нагадаємо, що минулого місяця Ілля провів 4 гри за свою команду і відзначився 1 забитим м'ячем у матчі проти Лутона (4:3). У поточному сезоні український захисник не пропустив жодної гри свого клубу в чемпіонаті Англії.

Раніше ми повідомляли, що Забарний є гравцем з найбільшою кількістю проведених хвилин у топ-5 чемпіонатах у віковій категорії U-21.

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