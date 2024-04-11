Забарний став найкращим гравцем місяця в Борнмуті

Джерело - Чемпіон.

Український центральний захисник Ілля Забарний став найкращим гравцем Борнмута в березні.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Українець обійшов у голосуванні півзахисника Льюїса Кука і нападників Антуана Семеньйо та Домініка Соланке. Варто зазначити, що для Забарного це перша подібна нагорода у складі Борнмута.

Well deserved 👏



Illia Zabarnyi is your @MMJBournemouth Player of the Month award winner for March 🔥



Keep going, Zaba 🙌 pic.twitter.com/dxWNdi58tn — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 11, 2024

Нагадаємо, що минулого місяця Ілля провів 4 гри за свою команду і відзначився 1 забитим м'ячем у матчі проти Лутона (4:3). У поточному сезоні український захисник не пропустив жодної гри свого клубу в чемпіонаті Англії.

Раніше ми повідомляли, що Забарний є гравцем з найбільшою кількістю проведених хвилин у топ-5 чемпіонатах у віковій категорії U-21.