Забарний — найкращий в топ-5 лігах Європи за важливим показником

Джерело - Чемпіон.
Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний провів найбільше часу на полі серед гравців до 21 року в топ-5 лігах Європи.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Українець цього сезону провів 31 матч і зіграв загалом 2790 хвилин. На другому місці опинився воротар Вільярреала Філіп Йоргенсен (29, 2610), на третій сходинці Матіас Соуле з Фрозіноне (29, 2530).
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Нагадаємо, у межах 32 туру Англійської Прем'єр-ліги Борнмут поступився Лутону. Наразі команда посідає 12 місце в турнірній таблиці англійського чемпіонату.