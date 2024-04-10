Забарний — найкращий в топ-5 лігах Європи за важливим показником

Джерело - Чемпіон.

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний провів найбільше часу на полі серед гравців до 21 року в топ-5 лігах Європи.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Українець цього сезону провів 31 матч і зіграв загалом 2790 хвилин. На другому місці опинився воротар Вільярреала Філіп Йоргенсен (29, 2610), на третій сходинці Матіас Соуле з Фрозіноне (29, 2530).

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Нагадаємо, у межах 32 туру Англійської Прем'єр-ліги Борнмут поступився Лутону. Наразі команда посідає 12 місце в турнірній таблиці англійського чемпіонату.