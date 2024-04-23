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Стало відомо, чи коментуватиме Вацко Євро-2024

Сьогодні 17:02 57 0
Стало відомо, чи коментуватиме Вацко Євро-2024
#Віктор Вацко, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Вацко Live.

Віктор Вацко повідомив, що не буде коментувати матчі чемпіонату Європи-2024.

Таку заяву він зробив у свіжому випуску Вацко Live.

"Я не буду коментувати матчі чемпіонату Європи-2024. У мене не було жодної пропозиції стосовно цього від жодного з бродкастерів", — сказав коментатор.

Нагадаємо, що Євро пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня. Вже відомі всі учасники турніру та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Нещодавно повідомлялося, що УЄФА проголосувала за збільшення заявок збірних на чемпіонат Європи-2024.

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