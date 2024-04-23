Стало відомо, чи коментуватиме Вацко Євро-2024

Джерело - Вацко Live.

Віктор Вацко повідомив, що не буде коментувати матчі чемпіонату Європи-2024.

Таку заяву він зробив у свіжому випуску Вацко Live.

"Я не буду коментувати матчі чемпіонату Європи-2024. У мене не було жодної пропозиції стосовно цього від жодного з бродкастерів", — сказав коментатор.

Нагадаємо, що Євро пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня. Вже відомі всі учасники турніру та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Нещодавно повідомлялося, що УЄФА проголосувала за збільшення заявок збірних на чемпіонат Європи-2024.