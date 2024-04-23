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Зміни на Євро-2024: УЄФА дозволить збірним заявити більше гравців

Сьогодні 13:39 166 0
Зміни на Євро-2024: УЄФА дозволить збірним заявити більше гравців
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Sky Sports.

УЄФА проголосувала за збільшення заявок збірних на чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що тепер національні команди можуть заявити 26 гравців. Зазначимо, що таке розширення вже застосовували під час пандемії коронавірусу, проте пізніше заявку повернули до 23 футболістів.

Рішення остаточно затвердить після схвалення виконавчого комітету УЄФА. Очікується, що це відбудеться протягом тижня.

Нагадаємо, що Євро пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня. Вже відомі всі учасники турніру та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів. 

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