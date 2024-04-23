Барселона націлилася на футболіста Челсі

Джерело - talkSPORT.

Барселона відновила інтерес до 20-річного півзахисника Челсі Карні Чуквуемеки.

Про це повідомляє talkSPORT.

Зазначається, що керівництво каталонського клубу хоче скористатися малою кількістю ігрового часу футболіста і переманити його до себе.

"Синьо-гранатові" вже слідкували за англійцем у 2022 році, до його переходу в Челсі. За два сезони у складі лондонців гравець зіграв 29 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу.

Портал Тransfermarkt оцінює півзахисника у 15 мільйонів євро, його контракт з командою розрахований до 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, напередодні підопічні Хаві Ернандеса програли мадридському Реалу в скандальному поєдинку 32 туру Ла Ліги. Президент Барселони вимагатиме перегравання матчу, якщо підтвердиться, що гол Ламіна Ямала незарахували помилково.