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Барселона націлилася на футболіста Челсі

Сьогодні 13:22 131 0
Барселона націлилася на футболіста Челсі
#Барселона, #Челсі

Джерело - talkSPORT.

Барселона відновила інтерес до 20-річного півзахисника Челсі Карні Чуквуемеки.

Про це повідомляє talkSPORT.

Зазначається, що керівництво каталонського клубу хоче скористатися малою кількістю ігрового часу футболіста і переманити його до себе.

"Синьо-гранатові" вже слідкували за англійцем у 2022 році, до його переходу в Челсі. За два сезони у складі лондонців гравець зіграв 29 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу.

Портал Тransfermarkt оцінює півзахисника у 15 мільйонів євро, його контракт з командою розрахований до 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, напередодні підопічні Хаві Ернандеса програли мадридському Реалу в скандальному поєдинку 32 туру Ла Ліги. Президент Барселони вимагатиме перегравання матчу, якщо підтвердиться, що гол Ламіна Ямала незарахували помилково.

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