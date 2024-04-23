Зорю стимулювали подвійною премією в матчі проти Шахтаря — джерело

Джерело - ТаТоТаке.

Журналіст Михайло Співаковський повідомив, що клуб Української Прем'єр-ліги стимулював луганську Зорю у матчах проти лідера чемпіонату донецького Шахтаря.

Про це коментатор розповів у свіжому випуску програми ТаТоТаке.

Зазначається, що Зорі було обіцяно подвійну премію саме перед двома матчами з "гірниками". Назву клубу, який стимулював луганців, не було повідомлено.

Нагадаємо, що Шахтар здобув дві вольові перемоги в матчах УПЛ проти Зорі.

Раніше головний тренер "помаранчево-чорних" Марино Пушич відверто висловився щодо фінансової стимуляції у футболі.