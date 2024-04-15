Пушич відверто висловився щодо фінансової стимуляції у футболі

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.

Головний тренер Шахтаря Марино Пушич вважає, що навіть якщо конкуренти будуть стимулювати середняків та аутсайдерів, це не має впливати на результат.

Своїми думками про одну з найбільш обговорюваних тем в українському футболі наставник "гірників" поділився під час пресконференції після перемоги Ворсклою.

"Дивіться, я колись казав, що якщо ви великий клуб, а ми – великий клуб, то всі завжди на 100 процентів мають стимул змагатися з вами. Знаєте, ми спортсмени. І звісно, у когось буде додатковий стимул, але я зосереджений тільки на своїй команді, мене не турбує, що вони роблять, стимуляція та інше. Я просто сфокусований на власній команді, я така людина. Я досі бачу, що всі викладаються можливо більш ніж на 110 –120 відсотків у грі із Шахтарем, що закономірно. Але це мене не обходить, я сконцентрований на своїй команді, я завжди кажу, що ми повинні працювати більше, ніж суперник, щоб створити різницю у якості. Тому можна стимулювати команду скільки завгодно, але результат завжди залежить від нас. І я завжди дивлюся на нас: на те, як ми діємо в грі, як ми реагуємо на ситуації, яку ми маємо енергію. Тож я не зважаю на стимуляцію, мене це не турбує", – сказав Пушич.

Нагадаємо, тему стимуляції нещодавно публічно підняв головний тренер Інгульця Владислав Лупашко. Після одного з матчів він заявив, що суперники його команди грають лише за гроші.

Невдовзі після того з’явилася інформація, що Українська асоціація футболу заборонить стимуляцію команд третьою стороною.