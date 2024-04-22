Севілья прийматиме Мальорку в 32 турі Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Севілья вдома зіграє з Мальоркою в межах 32 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2023/24.

Гра відбудеться в понеділок, 22 квітня, розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Команди розташовуються недалеко одна від одної в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії та змагаються за право лишитися у лізі в наступному сезоні. Мальорка посідає 16 місце, а Севілья знаходиться на 14 сходинці.

Ла Ліга з футболу

32 тур, 22 квітня

Севілья — Мальорка

Нагадаємо, мадридський Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним у складі переміг в Ель Класіко Барселону.

Джуд Беллінгем завдяки голу наблизився в перегонах бомбардирів до українця Артема Довбика (17 та 18 голів відповідно). Який напередодні допоміг Жироні розгромити Кадіс.

Раніше ми повідомляли, що Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо.