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Куртуа повернувся до тренувань у загальній групі

Сьогодні 13:39 110 0
Куртуа повернувся до тренувань у загальній групі
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа вернувся до тренувань у загальній групі з основним складом футбольного клубу після відновлення від травми.

Про це інформує телеграм-канал "Українські легіонери".

Конкурент за місце в "основі" героя серії пенальті 1/4 фіналу Ліги чемпіонів українця Андрія Луніна потрапив у об'єктиви іспанських камер.

Раніше ми повідомляли, що "вершкові" не будуть купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться в Челсі після завершення оренди.

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