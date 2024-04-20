Куртуа повернувся до тренувань у загальній групі

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа вернувся до тренувань у загальній групі з основним складом футбольного клубу після відновлення від травми.

Про це інформує телеграм-канал "Українські легіонери".

Конкурент за місце в "основі" героя серії пенальті 1/4 фіналу Ліги чемпіонів українця Андрія Луніна потрапив у об'єктиви іспанських камер.

Раніше ми повідомляли, що "вершкові" не будуть купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться в Челсі після завершення оренди.