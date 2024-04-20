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Ворскла — Колос 0:2: огляд матчу УПЛ

Вчора 22:08 118 0
Ворскла — Колос 0:2: огляд матчу УПЛ
#Ворскла, #Колос

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос здобув виїзну перемогу над полтавською Ворсклою у 25 турі Української Прем’єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 20 квітня

Ворскла - Колос 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Безбородько, 0:2 - 87 Велетень

Ворскла: Ісенко, Пердута (к), Павлюк, Ковталюк, Якубу (Корнієнко 68), Нестеренко (Глущенко 68), Мякушко, Челядін, Хрипчук, Кане, Сіссоко.

Колос: Фесюн, Ємець, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Мілько (к), Демченко, Оріховський (Велетень 82), Топалов (Дорош 90+3), Ільїн, Безбородько (Салабай 75).

Попередження: Мілько 8, Челядін 56, Чорноморець 57, Ємець 59.

Після зіграного матчу Ворскла залишилася на 7 місці у турнірній таблиці. Колос перервав серію безвиграшних матчів (тривала із 25 лютого) і піднявся на 10 сходинку, випередивши Зорю.

Раніше Кривбас вирвав перемогу над Чорноморцем, Шахтар переміг луганську Зорю в перенесеному матчі 10 туру, а Динамо дограло перерваний поєдинок 16 туру проти Миная, в якому здобуло впевнену перемогу.

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