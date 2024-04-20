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Чорноморець - Кривбас 1:2: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 18:55 93 0
Чорноморець - Кривбас 1:2: огляд матчу УПЛ
#Кривбас, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув виїзну перемогу над одеським Чорноморцем у грі 25 туру Української Прем’єр-Ліги. Матч завершився з рахунком 2:1. 

Після зіграного матчу Чорноморець залишився на восьмому місці у турнірній таблиці, Кривбас набрав 51 очко і відстає на чотири бали від Шахтаря.

У 26 турі УПЛ, 27 квітня, одеський Чорноморець на виїзді зіграє з Минаєм. Наступного дня Кривбас прийме харківський Металіст 1925. 

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 20 квітня

Чорноморець - Кривбас 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Брагару, 1:1 - 47 Луньов, 1:2 - 72 Бандейра

Чорноморець: 1. Данило Варакута, 9. Ілля Путря (к), 39. Зігі Бадібанга (17. Данило Голуб, 90), 5. Лука Гучек (70. Самсон Ієде, 80), 18. Фабрісіо Альваренга (7. Орест Кузик, 80), 27. Олександр Васильєв (37. Владислав Огіря, 50), 79. Володимир Салюк, 45. Максим Брагару, 3. Віталій Єрмаков, 77. Андрій Штогрін, 20. Артур Авагімян.

Кривбас: 30. Володимир Маханьков - 25. Рафаель Бандейра (97. Жан По, 90), 39. Натанаель Сантіні, 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго – 8. Джихад Бізімана, 10. Дмитро Хомченовський (к), 21. Денис Кузик (7. Андрій Понєдєльнік, 83), 14. Максим Луньов (47. Єгор Твердохліб, 76), 9. Даніель Соса (94. Максим Задерака, 46) – 78. Олег Кожушко (20. Артур Микитишин, 46).

Попередження: Олександр Васильєв, 30. Артур Авагімян, 55. Віталій Єрмаков, 75. Владислав Огіря, 90 - Максим Луньов, 74. Жан По, 90+3.

Огляд матчу

Напередодні Шахтар здолав луганську Зорю в перенесеному матчі 10 туру УПЛ, а Динамо дограло перерваний поєдинок 16 туру українського чемпіонату проти Миная, у якому здобуло впевнену перемогу.

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