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Верес та Дніпро-1 зіграли внічию в матчі 25 туру УПЛ з двома курйозними голами

Сьогодні 14:57 319 0
Верес та Дніпро-1 зіграли внічию в матчі 25 туру УПЛ з двома курйозними голами
#Верес, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Верес та Дніпро-1 не змогли визначити сильнішого в матчі 25 туру чемпіонату України. 

У першому таймі команди обмінялися "привозами". Спершу рівняни забили завдяки жахливій помилці Олександра Сватка — той у простій ситуації викотив на Яго Сікейру, а бразилець віддав передачу на Віталія Дахновського, який і відкрив рахунок. 

На 33-й хвилині Дніпро-1 скористався помилкою воротаря Вереса Богдана Когута, який невпевнено зіграв на виході. Після метушні у штрафному майданчику Володмиир Адамюк добив у м’яч у пусті ворота. 

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 21 квітня

Верес — Дніпро-1 — 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Дахновський 19, 1:1 - Адамюк 33

Верес: Когут, Балан, Шевченко, Курко (Морозко 70), Сезар, Кучеренко, Кучеров, Шастал (Шестаков 84), Яго, Дахновський (Шарай 70), Гайдучик (Годя 77).

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Сваток, Мірошніченко (Шолупець 90), Бабенко, Очеретько, Лєднєв, Горбунов (Пасіч 46), Танчик (Гаджиєв 32), Гуцуляк.

Попередження: Жуліо Сезар 8, Очеретько 45+1, Шастал 55, Курко 65, Сваток 73, Сікейра 82, Шарай 86, Гаджиєв 90+4

Завдяки цій нічиїй Верес піднявся на 13-те місце, випередивши Оболонь. Дніпро-1 продовжує утримувати 4-ту сходинку, після сьогоднішнього матчу в активі команди Юрія Максимова 45 очок. 

Нагадаємо, напередодні Кривбас здобув вольову перемогу над Чорноморцем, а Ворскла вдома поступилася Колосу

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