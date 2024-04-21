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Ребров, Луческу та Лужний відвідали матч Динамо — Полісся

Сьогодні 18:50 51 0
Ребров, Луческу та Лужний відвідали матч Динамо — Полісся
#Мірча Луческу, #Полісся, #Сергій Ребров, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сергій Ребров, Мірча Луческу та Олег Лужний разом переглядають матч 25 туру чемпіонату України між Динамо та Поліссям, який проходить у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. 

Зазначимо, що кожен з них свого часу очолював "біло-синіх". Лужний був виконувачем обов’язків головного тренера у 2007-му та 2010-му роках, Ребров працював з рідною командою з 2014-го по 2017-й, а Мірча Луческу тренував Динамо з липня 2020-го по листопад 2023-го. 

Після першого тайму кияни перемагають Полісся з рахунком 1:0. Єдиним на даний момент голом відзначився Владислав Ванат. Нагадаємо, в заявці киян на матч відсутній один із лідерів команди

Нещодавно Мірча Луческу пообіцяв ухвалити рішення щодо свого майбутнього в тренерстві до кінця травня. Невдовзі після заяви румуна з’явилася інформація, що він очолить Бешикташ

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