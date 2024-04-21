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Без одного з лідерів: Динамо оприлюднило стартовий склад на матч з Поліссям

Сьогодні 17:10 95 0
Без одного з лідерів: Динамо оприлюднило стартовий склад на матч з Поліссям

Джерело - УПЛ.

На офіційному сайті Української Прем’єр-ліги оприлюднили стартові склади Динамо та Полісся на очний матч у межах 25 туру чемпіонату України. 

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Михавко, Тимчик, Андрієвський, Шапаренко, Буяльський (К), Кабаєв, Ярмоленко, Ванат. 

Запасні: Нещерет, Шепелєв, Караваєв, Супряга, Дячук, Діалло, Сирота, Царенко, Біловар, Дубінчак, Беніто, Пономаренко. 

Полісся: Кудрик, Тейлор (К) Чоботенко, Кравець, Михайліченко, Кушніренко, Крущинський, Мустафаєв, Назаренко, Козак, Луіфер. 

Запасні: Таллес, Фортюне, Танковський, Смоляков, Петряк, Шабанов, Поспєлов, Бойко, Іванов, Чечер, Раско. 

Ні стартовому складі, ні в заявці Динамо не знайшлося місця для Володимира Бражка. Зазначимо, 22-річний півзахисник не брав участі й у попередньому матчі з Минаєм (3:1). Після тієї гри головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що у команді ходить якийсь вірус — саме це стало причиною відсутності одного з лідерів. 

Нагадаємо, в матчах 24 туру Динамо в меншості обіграло Олександрію, а Полісся вирвало перемогу над Колосом

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