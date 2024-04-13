Луческу зробив заяву щодо свого майбутнього у тренерстві

Джерело - DigiSport.

Колишній головний тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу планує ухвалити рішення щодо свого майбутнього наприкінці травня.

Про це 78-річний румунський фахівець розповів в інтерв’ю DigiSport.

"Я ухвалю рішення наприкінці травня. Я подорожую та намагаюся навчитися бути вболівальником, бути футбольним фанатом з трибуни, а не тренерського містка. Я досі не навчився стрибати від радощів, коли забивають гол. Багато років я залишався осторонь, адже мені доводилося бути врівноваженим при перемогах та поразках", — сказав Луческу.

DigiSport зазначає, що 11 квітня Мірча відвідав перший матч 1/4 фіналу Ліги конференцій між Брюгге та ПАОК. Зазначимо, що грецьку команду тренує його син Разван. Підопічні Луческу-молодшого зазнали мінімальної поразки з рахунком 1:0.

Нагадаємо, Мірча Луческу подав у відставку з Динамо в листопаді 2023 року, після поразки в класичному протистоянні з Шахтарем.