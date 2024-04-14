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Полісся - Колос 1:0: огляд матчу УПЛ

Єдиний гол забив Танковський
Сьогодні 21:12 54 0
Полісся - Колос 1:0: огляд матчу УПЛ
#Колос, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся вдома здобуло перемогу над ковалівським Колосом у грі 24-го туру Української Прем’єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 1:0.

Полісся залишилося на шостому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи 39 очок. Колос перебуває на 10 сходинці.  

У наступному турі УПЛ, 20 квітня, Колос на виїзді зіграє з Ворсклою. Полісся наступного дня зустрінеться з Динамо.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 14 квітня

Полісся - Колос 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Танковський

Полісся: Кудрик, Кравець, Чоботенко, Тейлор (с), Смоляков, Крушинський (Танковський, 82), Мустафаєв, Таллес Коста (Фортюне, 72), Козак (Петряк, 90+3), Назаренко (Кушніренко, 72), Луіфер (Ндукве, 83)

Колос: Фесюн, Цуріков (Велетень, 85), Гончаренко, Бондаренко (с), Бурда, Лучкевич, Демченко, Оріховський (Мілько, 78), Ільїн (Ємець, 85), Топалов (Салабай, 78), Рангел (Безбородько, 73)

Попередження: Назаренко (15), Ільїн (60), Салабай (80), Гончаренко (86), Велетень (88), Ндукве (90+3)

Напередодні Динамо в меншості здолало Олександрію, Рух та Кривбас не виявили сильнішого, Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм, Шахтар переграв Ворсклу.

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