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Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром, Чернігів мінімально здолав Металіст: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 15:20 242 0
Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром, Чернігів мінімально здолав Металіст: результати матчів Першої ліги
#Вікторія, #Епіцентр, #Кремінь, #Лівий берег, #Металіст, #Нива Тернопіль, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чернігів, #Нива Бузова

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, відбулися три матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Зокрема, Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром у "Чемпіонській" групі, а в групі "Вибування" Чернігів мінімально здолав Металіст.

Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 21 квітня
"Чемпіонська" група

Епіцентр — Лівий берег 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Кристін, 1:1 - 75 Литовченко

Нива Бузова — Вікторія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Вечурко, 2:0 - 81 Нехтій

Група "Вибування":

Чернігів — Металіст 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Сахно, 1:1 - 34 Рязанцев, 2:1 - 57 Федосов

Червона картка: 90+2 Бусько

Також сьогодні відбудеться ще 1 матч групи вибування Першої ліги України:

    • 14:15 Кремінь — Нива Тернопіль

    Пряма трансляція поєдинку доступна на YouTube-каналі ПФЛ.

    Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила МФК Металург.

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