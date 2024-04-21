Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром, Чернігів мінімально здолав Металіст: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 21 квітня, відбулися три матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
Зокрема, Лівий берег зіграв унічию з Епіцентром у "Чемпіонській" групі, а в групі "Вибування" Чернігів мінімально здолав Металіст.
Епіцентр — Лівий берег 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Кристін, 1:1 - 75 Литовченко
Нива Бузова — Вікторія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Вечурко, 2:0 - 81 Нехтій
Група "Вибування":
Чернігів — Металіст 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 21 Сахно, 1:1 - 34 Рязанцев, 2:1 - 57 Федосов
Червона картка: 90+2 Бусько
Також сьогодні відбудеться ще 1 матч групи вибування Першої ліги України:
- 14:15 Кремінь — Нива Тернопіль
Пряма трансляція поєдинку доступна на YouTube-каналі ПФЛ.
Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила МФК Металург.