Лівий берег зіграє з Епіцентром, Чернігів прийме Металіст: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 21 квітня, відбудуться чотири матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
Зокрема, Лівий берег зіграє з Епіцентром у "Чемпіонській" групі, а у групі "Вибування" Чернігів прийме Металіст.
Розклад матчів Першої ліги
Група "Чемпіонська":
- 12:00 Епіцентр — Лівий берег
- 13:30 Нива Бузова — Вікторія
Група "Вибування":
- 12:45 Чернігів — Металіст
- 14:15 Кремінь — Нива Тернопіль
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила МФК Металург.