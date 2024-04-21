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Лівий берег зіграє з Епіцентром, Чернігів прийме Металіст: розклад матчів Першої ліги

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Лівий берег зіграє з Епіцентром, Чернігів прийме Металіст: розклад матчів Першої ліги
#Вікторія, #Епіцентр, #Кремінь, #Лівий берег, #Металіст, #Нива Тернопіль, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чернігів, #Нива Бузова

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 квітня, відбудуться чотири матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Зокрема, Лівий берег зіграє з Епіцентром у "Чемпіонській" групі, а у групі "Вибування" Чернігів прийме Металіст.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

  • 12:00 Епіцентр — Лівий берег
  • 13:30 Нива Бузова — Вікторія

Група "Вибування":

  • 12:45 Чернігів — Металіст
  • 14:15 Кремінь — Нива Тернопіль

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила МФК Металург.

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